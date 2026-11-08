"Lo vamos a echar de menos" : Las emotivas palabras de Paulina García para recordar a Sebastián Lelio

08 nov. 2026 - 11:45 hrs.

La inesperada muerte del cineasta Sebastián Lelio causó un luto enorme en la cultura y espectáculo chileno, y es que tomó por sorpresa a todos quienes trabajaron con él, entre ellas, la actriz Paulina García.

Precisamente, García recordó a Lelio durante la clausura del Festival SANFIC, al que llegó con la estatuilla del Oso de Plata que obtuvo en 2014 en la Berlinale por su trabajo en "Gloria", una de las películas más recordadas de Lelio durante su trayectoria como cineasta.

"Me engañaron, me dijeron que era un homenaje a Sebastián y había traído el oso y me enteré aquí de que era... Bueno, agradezco muchísimo esto", dijo en alusión al premio que recibió por mejor actuación internacional en SANFIC.

El recuerdo de Paulina García a Sebastián Lelio

Tras entregar los agradecimientos correspondientes, Paulina se dio un espacio para recordar a su colega, amigo, director y fiel compañero de películas.

"Él fue el primer director con el que hice tanta amistad y estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de hacerlo (la película 'Gloria'), de conocerlo y de haber trabajado con él", recordó Paulina.

En esa línea, cerró diciendo que "a pesar de la pena y del silencio nacional, como me dijo ayer un taxista que me trajo... Este oso era de él, sin duda, sin duda, y lo vamos a echar de menos".

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