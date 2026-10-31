Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 5: El mar Mediterráneo

31 oct. 2026 - 17:34 hrs.

En el capítulo 5 de la sexta temporada de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena recorrieron el mar Mediterráneo a bordo del crucero Celebrity Equinox, durante 9 días.

La primera parada fue Nápoles, ciudad conocida por ser la "casa" de Diego Armando Maradona, pero también por su arquitectura en el barrio español.

Luego, se bajaron en Portofino, lugar que pasó de ser una humilde caleta de pescadores al refugio de estrellas mundiales.

Viajando Ando

¡Siguen las aventuras!

Posteriormente, Dani y César pasaron por las playas de La Spezia, en el corazón del golfo de los Poetas, y su atractivo son los 5 pueblos colgados de los acantilados.

Italia quedó atrás y esta dupla llegó a la Costa Azul de Francia y conocieron populares ferias artesanales y la Capilla de San Pedro, una de las iglesias más fotografiadas.

Los chilenos no podían faltar en ese viaje y conocimos a Sandro, un bailarín que se luce en el crucero con sus shows en grupo, y también a una particular cocinera.

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