Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 4: Albania

24 oct. 2026 - 19:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena siguieron su travesía por Europa, pero esta vez por un país mucho menos visitado: Albania.



Conocido como el "último refugio virgen del Mediterráneo", el país recibió a la pareja en su capital, Tirana, que aún tiene vestigios de su pasado comunista, que entre 1944 y 1990 dejó unos 170.000 búnkeres, algunos hoy convertidos en museos.

La travesía siguió 270 kilómetros al sur, pasando por Vlorë y Gjirokastër, la "ciudad de piedra" que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por sus casas otomanas y el castillo que la corona.

Viajando Ando / Mega

La belleza de las playas

Uno de los mayores atractivos de Albania está en las playas de aguas turquesas que la bañan. De hecho, rivalizan con las de Grecia y Croacia, a un tercio del precio que tienen estos dos destinos.

Camino a Ksamil, llamado el "Caribe europeo", se detuvieron en una playa escondida al pie de un acantilado, a la que se llega bajando cientos de escalones.

Y tras arribar a destino, Dani y César se maravillaron con los islotes vírgenes y clubes de playa. Pese a ser el destino más visitado, los precios siguen bajos: estacionar cuesta 20 euros al día y su cama de playa 110. Y para cerrar, un tour en lancha a la Laguna Azul.

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