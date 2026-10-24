Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 4: Albania
En un nuevo capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena siguieron su travesía por Europa, pero esta vez por un país mucho menos visitado: Albania.
Conocido como el "último refugio virgen del Mediterráneo", el país recibió a la pareja en su capital, Tirana, que aún tiene vestigios de su pasado comunista, que entre 1944 y 1990 dejó unos 170.000 búnkeres, algunos hoy convertidos en museos.
La travesía siguió 270 kilómetros al sur, pasando por Vlorë y Gjirokastër, la "ciudad de piedra" que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por sus casas otomanas y el castillo que la corona.
La belleza de las playas
Uno de los mayores atractivos de Albania está en las playas de aguas turquesas que la bañan. De hecho, rivalizan con las de Grecia y Croacia, a un tercio del precio que tienen estos dos destinos.
Camino a Ksamil, llamado el "Caribe europeo", se detuvieron en una playa escondida al pie de un acantilado, a la que se llega bajando cientos de escalones.Ir a la siguiente nota
Y tras arribar a destino, Dani y César se maravillaron con los islotes vírgenes y clubes de playa. Pese a ser el destino más visitado, los precios siguen bajos: estacionar cuesta 20 euros al día y su cama de playa 110. Y para cerrar, un tour en lancha a la Laguna Azul.
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