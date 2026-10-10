Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 2: Vietnam

10 oct. 2026 - 19:10 hrs.

Dani Urrizola y César Norambuena llegan a Vietnam en un nuevo capítulo de Viajando Ando, para recorrer algunos de los destinos más sorprendentes del sudeste asiático, en una aventura que combina naturaleza, cultura y paisajes inolvidables.

El viaje comienza en Da Nang, donde sus protagonistas disfrutan de la playa más famosa de la ciudad y recargan energías frente al mar. Luego, se internan en las Montañas de Mármol, un lugar lleno de cuevas, templos y leyendas que revela el lado más espiritual del país.

La ruta continúa en Hoi An, una ciudad que parece detenida en el tiempo, con sus fachadas coloniales, calles llenas de encanto y miles de faroles que iluminan la noche, creando una atmósfera mágica.

La aventura también los lleva hasta Ba Na Hills, un espectacular complejo ubicado entre las montañas, donde intentarán cruzar el famoso Puente Dorado, reconocido por su impactante diseño y sus enormes manos de piedra que parecen sostenerlo entre las nubes.

Entre playas, templos, tradiciones y experiencias llenas de adrenalina, Dani y César descubren joyas de Vietnam que cautivan por su belleza y diversidad. Un recorrido imperdible que invita a explorar la magia del sudeste asiático a través de Viajando Ando.

Tú también puedes vivir la experiencia de Dani y César ingresando a ViajesFalabella.cl.

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