¿Darán el sí? Javier y Emilia se encontrarán en el altar en el capítulo 39 de La Baronesa
En el avance del capítulo 39 de La Baronesa, todos estarán expectantes ante el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).
Los invitados esperarán en el jardín y verán entrar a la joven del brazo de Antonio (Carlos Díaz). El más dolido con la escena será Nicolás (Andrew Bargsted), quien cruzará miradas con la que iba a ser su esposa apenas unas semanas atrás.
Se acerca el gran momento
Emilia seguirá caminando hasta llegar al altar, donde la tensión entre Clara (Lorena Bosch), Samuel (Francisco Ossa) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) se sentirá en el aire.Ir a la siguiente nota
Pero ajeno a todos los problemas, Javier verá fascinado a Emilia con su vestido blanco.
"Te ves preciosa", le dirá. Ella solo hará una mueca y no responderá el halago. Solo mirará al frente, dispuesta a cumplir con su deber con la familia.Ve el capítulo en