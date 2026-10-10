¿Darán el sí? Javier y Emilia se encontrarán en el altar en el capítulo 39 de La Baronesa

10 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 39 de La Baronesa, todos estarán expectantes ante el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).

Los invitados esperarán en el jardín y verán entrar a la joven del brazo de Antonio (Carlos Díaz). El más dolido con la escena será Nicolás (Andrew Bargsted), quien cruzará miradas con la que iba a ser su esposa apenas unas semanas atrás.

La Baronesa / Mega

Se acerca el gran momento

Emilia seguirá caminando hasta llegar al altar, donde la tensión entre Clara (Lorena Bosch), Samuel (Francisco Ossa) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) se sentirá en el aire.

Pero ajeno a todos los problemas, Javier verá fascinado a Emilia con su vestido blanco.

"Te ves preciosa", le dirá. Ella solo hará una mueca y no responderá el halago. Solo mirará al frente, dispuesta a cumplir con su deber con la familia.