León se acercará a Clara para pedirle perdón por los malentendidos en el capítulo 38 de La Baronesa

07 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 38 de La Baronesa, León (César Caillet) se acercará a Clara (Lorena Bosch) para pedirle perdón por todo lo que pasó con la bata.

Y es que Clara se enteró de que la bata que ella regaló a Antonio (Carlos Díaz) estaba en la casa de León y, más encima, la ocupó Andrea (Catalina Guerra) cuando salía del departamento del profesional de la salud.

Esto dejó mal a Clara, quien terminó encarando a Antonio. Por lo mismo, León buscará poner paños fríos a la situación y echarse la culpa de todo.

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León buscará el perdón de Clara

"Yo te quería pedir disculpas por todo el enredo que se armó por el tema de la bata", dirá León, a lo que Clara afirmará que "no... tú no tienes la culpa de nada, aquí el único responsable es Antonio, que no confió en mí, no me dijo la verdad".

"Mi amigo es muy tonto, yo la bata la encuentro maravillosa", cerrará con una sonrisa León.