Paula tratará de impedir hasta el último momento el matrimonio de Javier en el capítulo 37 de La Baronesa

07 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 37 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) intentará otra vez que Nicolás (Andrew Bargsted) la ayude a separar a Javier (Simón Pesutic) de Emilia (Octavia Bernasconi).

Para su sorpresa, su amigo estará muy resignado a la unión de su ex con Toledo. "A veces hay que dejar que las cosas pasen nomás. El matrimonio ya va a ser", le dirá.

"Todavía tenemos esperanza"

"¿Acaso ya no estás enamorado de mi hermana?", preguntará Paula de regreso. Por supuesto, el preparador físico sigue pensando en Emilia. Estuvieron por años juntos y olvidarla no es cosa de un día para otro.

La Baronesa / Mega

Aprovechándose de que aún existe este sentimiento, Paula insistirá en que "ellos todavía no se casan y hasta que eso no pase, todavía tenemos esperanza".

¿Qué plan tendrá en mente para que su "príncipe azul" no se case con Emilia?