Paula tratará de impedir hasta el último momento el matrimonio de Javier en el capítulo 37 de La Baronesa
En el avance del capítulo 37 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) intentará otra vez que Nicolás (Andrew Bargsted) la ayude a separar a Javier (Simón Pesutic) de Emilia (Octavia Bernasconi).
Para su sorpresa, su amigo estará muy resignado a la unión de su ex con Toledo. "A veces hay que dejar que las cosas pasen nomás. El matrimonio ya va a ser", le dirá.
"Todavía tenemos esperanza"
"¿Acaso ya no estás enamorado de mi hermana?", preguntará Paula de regreso. Por supuesto, el preparador físico sigue pensando en Emilia. Estuvieron por años juntos y olvidarla no es cosa de un día para otro.Ir a la siguiente nota
Aprovechándose de que aún existe este sentimiento, Paula insistirá en que "ellos todavía no se casan y hasta que eso no pase, todavía tenemos esperanza".
¿Qué plan tendrá en mente para que su "príncipe azul" no se case con Emilia?Ve el capítulo en