20 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 66 de La Baronesa, León (César Caillet) hablará con el doctor Labra (Cristián Carvajal) para ocultar, al menos temporalmente, que él es el donante de médula ósea que salvará a Daniel (Francisco Reyes Cristi).

"¿No hay una manera de omitir esa información? Podrías decir que es un donante anónimo", le preguntará al hematólogo, quien mostrará algunas reservas al respecto.

"Según mi experiencia y por lo que conozco a esta familia, eso lo único que va a hacer es dilatar la verdad, nada más", contestará Labra, quien ha sido testigo directo de la debacle de los Márquez con la leucemia y la negativa paternidad de Antonio (Carlos Díaz).

La Baronesa / Mega

León estará al tanto de que tarde o temprano se sabrá la verdad, pero será partidario de que Daniel se recupere antes de recibir un nuevo trago amargo: "Para ese momento él estaría sano para enfrentarla".

¿El doctor Labra estará de acuerdo en ocultar este pequeño gran detalle a su paciente?