18 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se vio en la obligación de contarle al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) de las lagunas mentales que tenía Clara (Lorena Bosch). Su mejor amiga no recordaba ningún encuentro íntimo con su marido y por eso se le hacía imposible creer que tuviera un amante.

Al principio, Gabriel pensaba que era algo difícil de creer, pero su percepción cambió frente a la evidencia.

Francesca graba cada una de las sesiones de terapia con sus pacientes como una herramienta de evaluación más. Para salvar la reputación de su amiga, le mostró un video de Clara y su angustia por no recordar nada en los últimos 30 años.

La Baronesa / Mega

La angustia de Emilia

Emilia (Octavia Bernasconi) llegó furiosa al hotel para enfrentar a Javier (Simón Pesutic) por regalarle un auto apostado. Sin embargo, su marido se dio cuenta que la rabia de la joven era mucho más profunda que el asunto del convertible.

Destrozada, Emilia le confesó que no quiere perder a su hermano. Daniel (Francisco Reyes Cristi) tiene leucemia.