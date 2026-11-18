18 nov. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 64 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se vio en la obligación de contarle al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) de las lagunas mentales que tenía Clara (Lorena Bosch) cada vez que mantenía un encuentro íntimo con Antonio (Carlos Díaz).

Al principio, Domínguez se mantuvo escéptico porque una situación así es muy difícil de sostener durante 30 años. Fran le explicó que muchas mujeres cargan con culpa y que no se sienten capaces de hablar ciertos temas con sus parejas; ella misma se tardó mucho en enterarse y eso que Clara era su confidente.

El video

Para probar que lo que decía era cierto, Francesca sacó de su archivo un video de la sesión que tuvo con Clara hace dos meses atrás, en el que hizo una regresión de su noche de bodas.

La Baronesa / Mega

La angustia, la tristeza y el miedo en la voz de la mujer le dejaron claro al persecutor que algo muy extraño sucedía alrededor de la desaparecida. Esto no era normal y, sobre todo, parecía grave.

"¿Ahora me entiende? ¿Ahora entiende por qué yo siempre pensé que había algo raro detrás de todo lo que decían de Clara? Ayúdeme a entender qué le pasó a mi amiga", dijo la terapeuta.