18 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 64 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) tendrá una tensa conversación con León (César Caillet) porque intuye que algo podría saber del supuesto amante de Clara (Lorena Bosch) y padre biológico de sus nietos.

"¿Me puedes explicar cómo pasó esto?", le preguntará al doctor Insulza, quien se declarará ignorante sobre el tema.

Aurora estará convencida de que si Clara tenía a otro, el más interesado sería León. Esa sería su oportunidad perfecta para actuar y le convenía que la esposa de Antonio (Carlos Díaz) le diera el camino libre. Además, era su doctor de confianza.

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"Yo no voy a hablar de la intimidad de Antonio con Clara porque la desconozco", dirá el médico escuetamente.

Y aunque Aurora no le crea, León reafirmará su vínculo inalterable con Antonio: "Escúchame, métete bien en la cabeza, que el amor de tu hijo soy yo".