17 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 64 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) regresará a la habitación de hotel más molesta que nunca, luego de enterarse de las apuestas de Javier (Simón Pesutic) en el Clavel Rojo.

Ella, que tuvo que sacrificarse a sí misma por la casa familiar, recibió como regalo un auto que fue ganado en las apuestas del clandestino y querrá explicaciones al respecto.

El enfrentamiento de Emilia y Javier

"¿Dónde estabas? Te llamé varias veces. Te fui a buscar al restorán...", dirá Javier recostado en la cama, mientras Emilia lanza con furia un maletín lleno de dinero.

La Baronesa / Mega

"¿Querías saber dónde estaba? Estaba haciendo negocios como tú. Acá el único que tiene que dar explicaciones eres tú", gritará la joven mientras Javier mira los fajos de billetes con desconcierto.

¿Los argumentos de Javier dejarán satisfecha a Emilia o volverán a pelear otra vez?