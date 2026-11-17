17 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) está convencida de que su amiga no engañó a Antonio (Carlos Díaz) y que algo más pasó para que sus tres hijos sean de otro hombre.

De hecho, le habló al abogado, pero él insistió en que no habría otra explicación más que una infidelidad y que ahora solo puede concentrarse en encontrar a un donante para Daniel (Francisco Reyes Cristi).

La terapeuta no quiere que se ensucie el nombre de su amiga ahora que no puede defenderse y recurrió al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) para compartir sus sospechas al respecto.

La Baronesa / Mega

Una visita de Daniel

Daniel habló con Paula (Francisca Armstrong) y ella le aconsejó reconciliarse con León (César Caillet). El doctor es como un segundo padre y el mejor consejero que han tenido desde que tienen memoria.

Dispuesto a dejar todo atrás, el chef lo visitó en su departamento y le pidió disculpas por haber sido tan duro. Sin embargo, las cosas deben cambiar: no debe volver a tratar a Francesca como lo hizo y ahora debe respetar sus decisiones como adulto.