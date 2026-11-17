"Prométame que esta información...": Fran le contará un secreto al fiscal en el capítulo 64 de La Baronesa
En el avance del capítulo 64 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) intentará obtener más información de Clara (Lorena Bosch) a través de Francesca (Katyna Huberman).
"Tú una vez me dijiste que tenías un secreto muy íntimo de Clara que no podías contar. Si me ayuda a saber qué le pasó, si me ayuda a encontrarla, creo que sería bueno que me lo dijeras", le dirá.
Una información sensible
Francesca le hizo terapia a su amiga y se enteró de las lagunas mentales que tenía tras sus encuentros íntimos con Antonio (Carlos Díaz). Eso no es normal y levantó sus suspicacias, sobre todo ahora que la acusan de haber sido infiel a su marido.Ir a la siguiente nota
"Por favor, prométame que esta información no la va a compartir con nadie", pedirá ella.
¿Qué es lo que pensará el fiscal cuando se entere?Ve el capítulo en