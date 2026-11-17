17 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 64 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) intentará obtener más información de Clara (Lorena Bosch) a través de Francesca (Katyna Huberman).

"Tú una vez me dijiste que tenías un secreto muy íntimo de Clara que no podías contar. Si me ayuda a saber qué le pasó, si me ayuda a encontrarla, creo que sería bueno que me lo dijeras", le dirá.

Una información sensible

Francesca le hizo terapia a su amiga y se enteró de las lagunas mentales que tenía tras sus encuentros íntimos con Antonio (Carlos Díaz). Eso no es normal y levantó sus suspicacias, sobre todo ahora que la acusan de haber sido infiel a su marido.

La Baronesa / Mega

"Por favor, prométame que esta información no la va a compartir con nadie", pedirá ella.

¿Qué es lo que pensará el fiscal cuando se entere?