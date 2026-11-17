17 nov. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 63 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) fue a sacar a su abuela del Clavel Rojo, sorprendida de que quisiera seguir apostando pese a los problemas que el juego trajo a la vida de los Márquez.

La matriarca estaba en una de las mesas junto a Germán (Carlos Martínez), quien reconoció a la nieta de Aurora (Loreto Valenzuela) porque ya le habían informado que ella era la nueva dueña de su "tesorito", el auto convertible que perdió con Javier (Simón Pesutic).

La oferta de Germán

"Lo perdí ayer en esta mesa", dijo Germán, revelándole el origen de este caro regalo de su marido.

La Baronesa / Mega

"Mira, lo único que te pido es que me lo devueltas. Estoy dispuesto a pagar lo que sea por mi tesorito, lo que sea. Yo le ofrecí pagarlo, pero no quiso llegar a ningún acuerdo, pero que tú seas más razonable y me ayudes a recuperarlo", dijo.

Y acto seguido, abrió un maletín lleno de billetes para pagar más de lo que vale el auto con tal de recuperarlo.