"Aléjate de mi familia, loco de mier...": Antonio terminó brutalmente con León en La Baronesa

12 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 60 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) estuvo más de 30 años con León (César Caillet), pero solo ahora comienza a conocer a su amante.

Que él inseminara a Clara (Lorena Bosch) con sus propios espermios, engañándolo con que Daniel (Francisco Reyes Cristi), Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) eran sus hijos, fue algo imposible de tolerar.

León le aseguró llorando que él es la persona que más lo ama en el mundo y, cuando intentó tocarlo, el abogado se lo sacó de encima y caminó rumbo a la puerta: "¡Suéltame! Aléjate de mi familia, de mí y de todos. ¡Loco de mier...!".

La Baronesa / Mega

León se arrastró para intentar retenerlo, pero fue inútil. Sus ganas de formar una familia paralela terminaron por destruir la relación que tenía con Antonio desde su juventud.

Completamente destrozado, se sentó y cubrió su cara con las manos.