Nicole Moreno explotará contra Manu González tras situación en el Cuarto Oscuro: "No me estás cuidando"

12 nov. 2026 - 10:31 hrs.

Esta noche, en el capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, dos citas en el Cuarto Oscuro provocarán grandes problemas entre las parejas y una divertida actividad de animaciones no quedará exenta de escándalos.

El living del resort encenderá su pantalla con una pasional invitación para las parejas de Nicole Moreno y Manuel González, y Camila Nash con Austin Palao. El mensaje dirá: “Deberán dirigirse al Cuarto Oscuro… Esta mañana no verán con los ojos… Verán con los sentidos”.

“Prepárate gatito, a vivir una experiencia que solo sentirás con tus sentidos. Tenemos que ir al Cuarto Oscuro, a bañarse, a bañarse”, le dirá Camila a Austin, incentivándolo a ducharse, porque, según ella, desde que está con Noelia se ha descuidado. Luego le comentará a Nicole sobre la higiene de Austin: “Si este h… está pasado a poto se lo voy a decir, ya le dije que se fuera a bañar, y ayer andaba medio pasado. Yo no me voy a andar comiendo h… cochinos”. Luli le contará a Austin los dichos de Camila, y Austin le dirá: “Que diga lo que quiera, me baño para cosas importantes”. Sin embargo, igual terminará dándose una ducha.

Tensión entre Nicole Moreno y Manuel González

Manu y Nicole serán los primeros en vivir la cita sensorial en el Cuarto Oscuro. La primera dinámica será quitarse la ropa, quedarse solo con la ropa interior y tocar al otro cuidadosamente con una pluma, lo que desatará besos apasionados y palabras cariñosas del español para la campeona fitness.

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, el romanticismo se frenará de golpe cuando Manu roce sin querer el pecho de Nicole y ella se moleste y lo aparte. “Me alejas de ti, no está mal, pero es a ratos y me confunde”, le dirá Manu. “Me tienes que cuidar, proteger, no puedes decir cosas que no son… Anda a publicarlo… ¿Por qué me tienes que tocar en un momento que no…?”, le reclamará Moreno.

“Te he rozado sin querer, no te he tocado sin tu consentimiento… Que tú también me coges el culo a mí, y yo te lo cojo a ti y no pasa nada”, le dirá Manu. “Un caballero no hace eso, no me estás protegiendo, no me estás cuidando, estás dando a entender muchas cosas”, responderá Nicole, molesta, y aclarará que Manu no le ha tocado nada. Manu se irá del Cuarto Oscuro muy ofuscado y no terminarán la cita. “Capaz que cuente cualquier cosa, no sabe quién soy yo”, dirá Luli a sí misma mientras sale de la Cabaña.

Por su parte, Camila lo dará todo en su cita: será coqueta con Austin y conversarán de varios temas. Sin embargo, Austin no dará su brazo a torcer: no caerá en sus coqueteos ni se quitará la polera para quedar en ropa interior con ella. Pero al llegar a la casa, Nash lo agarrará del brazo para provocar los celos de Noelia.

Más tarde, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela encabezarán una actividad donde los participantes se imitarán entre sí durante una hora. Aunque todo será risas, cuando Bárbara y Luli se imiten entre sí, Nicole —haciendo de Bárbara— le devolverá el empujón a “Luli” (Bárbara), protagonizando un tenso momento. Terminada la noche, Luli hablará con Manu sobre el altercado de la mañana y le dirá, entre lágrimas, que se arrepiente de haberse entregado a él amorosamente.