Raimundo Cerda será elegido como el mejor vedetto: Se lucirá con increíble performance

11 nov. 2026 - 10:48 hrs.

Esta noche, en el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, veremos la continuación de la balanza de las relaciones y una sensual actividad donde las mujeres y hombres se convertirán en vedettes y vedettos.

Más tarde, la sensualidad y el carisma se apoderarán del reality, pues Tonka Tomicic llegará al resort con una divertida actividad donde las mujeres se convertirán en vedettes y los hombres en Magic Mike. Las mujeres se separarán en dos grupos. El primero estará compuesto por Faloon Larraguibel, Flavia Laos y Camila Nash. El segundo, por Bárbara Muriel, Nicole Moreno, Estefi Marquis y Guarén.

En los ensayos, Bárbara y Luli protagonizarán feroces roces, e incluso la chica fitness acusará a la argentina de empujarla mientras bailan. Sin embargo, hasta Estefi, amiga de Luli, reconocerá que Luli no quiere seguir la coreografía para ponerse en el centro del baile, y eso se reflejará también en la presentación final.

Habrán shows increíbles

El jurado estará compuesto por Yamila Reyna, quien abrirá las presentaciones con un impactante solo de baile de vedette, junto a Daniel Valenzuela. Las primeras en bailar serán el trío de Faloon, Flavia y Camila. Al terminar, Yamila Reyna tendrá palabras sobre su presentación: “Faloon siendo la más experimentada de las tres creo que le pusiste tanta energía a las otras dos que te olvidaste de vos, me quedé con ganas de más tuyas. Sin embargo, Flavia, me sorprendiste positivamente de verdad, lo hiciste muy bien. Cami, se te notaba el nervio, pero está bueno desafiarse. Pero Flavia, de las tres destacó más ella”.

Volverías con tu ex? 2

Luego será el turno de mover sus plumas del cuarteto de chicas. Nicole Moreno recordará “cuando trabajaba en el teatro, en las revistas con Belloni”. Y Tonka Tomicic les preguntará sobre sus problemas, a lo que Bárbara confesará: “Acá hay un medio en el escenario, que está muy bien marcado, determinado para dos puestos allá y dos acá, y entonces era la insistencia permanente de estar en el medio, como una falta de respeto total a sus compañeras”. “Fue difícil el ensayo porque ambas tienen rivalidad y nos pusieron juntas, Nicole me dijo cuando Bárbara empujó a Nicole que siento que al final es una conducta que no te viene bien, Bárbara, porque eres preciosa y brillas de todas maneras, no lo necesitas”, comentará Estefi.

“Destaco a dos principalmente, que son el coreógrafo y la vestuarista porque el resto me dio hasta sueño la coreografía. Se notó que estaban descoordinadas, no puedo creer que Nicole y Bárbara que son bailarinas no hayan hecho un battement”, criticará Yamila Reyna. Finalmente, Yamila y Daniel Valenzuela elegirán al trío de Camila, Flavia y Faloon como las ganadoras del baile, pero los hombres elegirán a Guarén como la mejor vedette por su carisma, humor y coquetería durante el baile, a pesar de los problemas de su equipo.

Pero los hombres no se quedarán atrás y también tendrán su batalla de baile. El primer grupo en presentarse será el de Luis Mateucci, Kaoto y Manu. El segundo estará compuesto por Mariano, Rai y Austin, y serán justamente ellos quienes ganen por elección de Yamila y Daniel, pues su baile incluirá piruetas e incluso un shot de agua.

Para finalizar, las mujeres elegirán a Raimundo como el mejor vedeto por sus sensuales movimientos, y el capítulo terminará con más de sus sexys bailes.

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