Kaoto puso en aprietos a Bárbara Córdoba: Reveló íntima y fogosa situación entre ambos

11 nov. 2026 - 00:14 hrs.

En el capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto hizo una confesión en una dinámica animada por Julio César Rodríguez, que involucró a Bárbara Córdoba.

El juego consistió en elegir calificativos para sus respectivas relaciones y el ingeniero optó por "buen sexo" y mientras varios entregaban sus opiniones, Flavia Laos le preguntó directamente si había pasado eso entre ellos.

"No es que tuvimos... estamos en el 'presex'", respondió la trasandina y el animador fue quien le pidió a Carlos Águila que fuera claro: "Siendo fiel al primer bloque que sacamos (honestidad) había que sacar el último bloque".

Volverías con tu ex? 2

¿Qué pasó entre Kaoto y Bárbara Córdoba?

Tras lo anterior, Bárbara Córdoba aseguró que no habían podido "tener buen sexo" por la poca privacidad que existe en este tipo de programas.

"Para mí fue bueno", expresó Kaoto sobre este encuentro, mientras que Camila Nash agregó que ella había escuchado sonidos misteriosos en el baño.

Finalmente y ante las complicaciones de la trasandina por revelar esta situación, el ingeniero le dijo que se relajara y que estaban en confianza.