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"Una falta de respeto": Manuel González se indignó con Nicole Moreno por comentario sobre su forma de hablar

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno protagonizaron un fuerte cruce cuando estaban comiendo.

Todo comenzó con un reclamo de parte de la modelo sobre la comida y él no estuvo de acuerdo. La tensión siguió cuando ella le ofreció echarle agua fría a su té y él le dijo que no se preocupara. 

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Ninguno de los dos cedió para solucionar los problemas e incluso, empezaron a decir que no se entendían, momento en el que la campeona fitness lanzó un comentario: "Tu español no estan entendible, ni siquiera en España te entienden".

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Manuel González

Estas palabras no cayeron bien en Manuel González y se defendió: "Claro que me entienden, eso que me acabas de decir es una falta de respeto a toda la gente de mi tierra, yo hablo como hablo, el que me quiere entender que me entienda y el que no, que se busque un diccionario andaluz".

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"Te he aguantado varias hoy día, me he quedado callada, qué feo, estuvo feo que dijeras... da lo mismo", replicó Nicole Moreno.

Finalmente, el europeo le dijo a su compañera que se "ponía insorportable" y ella aseguró que nadie nunca le había dicho eso.

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