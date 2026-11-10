"Una falta de respeto": Manuel González se indignó con Nicole Moreno por comentario sobre su forma de hablar
En el capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno protagonizaron un fuerte cruce cuando estaban comiendo.
Todo comenzó con un reclamo de parte de la modelo sobre la comida y él no estuvo de acuerdo. La tensión siguió cuando ella le ofreció echarle agua fría a su té y él le dijo que no se preocupara.
Ninguno de los dos cedió para solucionar los problemas e incluso, empezaron a decir que no se entendían, momento en el que la campeona fitness lanzó un comentario: "Tu español no estan entendible, ni siquiera en España te entienden".
El enojo de Manuel González
Estas palabras no cayeron bien en Manuel González y se defendió: "Claro que me entienden, eso que me acabas de decir es una falta de respeto a toda la gente de mi tierra, yo hablo como hablo, el que me quiere entender que me entienda y el que no, que se busque un diccionario andaluz".
"Te he aguantado varias hoy día, me he quedado callada, qué feo, estuvo feo que dijeras... da lo mismo", replicó Nicole Moreno.
Finalmente, el europeo le dijo a su compañera que se "ponía insorportable" y ella aseguró que nadie nunca le había dicho eso.
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