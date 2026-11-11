Nicole Moreno acusará a Bárbara Córdoba de empujarla en pleno ensayo de divertida actividad
En el avance del capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba protagonizarán una tensa escena.
Tonka Tomicic les anunciará a los hombres que se convertirán en bailarines sensuales, tal como en la película "Magic Mike".
Las mujeres no se quedarán atrás, pues se lucirán como vedettes, con toda la vestimenta y el show que se requiere.
Nicole Moreno harta de Bárbara Córdoba
Comenzarán los ensayos de baile con sus outfits y mientras están haciendo una pasada por la pasarela, Nicole Moreno asegurará que Bárbara Córdoba la empujó.
Sin embargo, la trasandina expresará que fue la modelo quien se paró muy cerca de ella, situación que será confirmada por el coreógrafo.
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