Nicole Moreno acusará a Bárbara Córdoba de empujarla en pleno ensayo de divertida actividad

11 nov. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba protagonizarán una tensa escena.

Tonka Tomicic les anunciará a los hombres que se convertirán en bailarines sensuales, tal como en la película "Magic Mike".

Las mujeres no se quedarán atrás, pues se lucirán como vedettes, con toda la vestimenta y el show que se requiere.

Nicole Moreno harta de Bárbara Córdoba

Comenzarán los ensayos de baile con sus outfits y mientras están haciendo una pasada por la pasarela, Nicole Moreno asegurará que Bárbara Córdoba la empujó.

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, la trasandina expresará que fue la modelo quien se paró muy cerca de ella, situación que será confirmada por el coreógrafo.