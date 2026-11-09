Daniel buscará a Francesca para saber quién es su verdadero padre en el capítulo 58 de La Baronesa

09 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 58 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará en shock tras enterarse que Antonio (Carlos Díaz) no es su padre biológico.

El joven ignorará el sistemático engaño que sufrió Clara (Lorena Bosch) durante décadas y, por lo mismo, estará seguro que su madre fue infiel durante su matrimonio con alguien más, sumando una nueva complicación a su ya turbulenta vida.

La única que podría saber

Como conocer la verdadera identidad de su padre es una cuestión de vida o muerte para él, buscará a Francesca (Katyna Huberman) para que le cuente todo lo que sabe.

La Baronesa / Mega

Fran no querrá tenerlo en su casa porque fue una promesa que hizo con Nicolás (Andrew Bargsted), pero Daniel no dará rodeos: "Mi mamá a ti te contaba todo, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber quién es mi papá".

Desconcertada, Francesca no sabrá qué responder.