Les pidió un examen de compatibilidad: Daniel le contó a sus hermanas que tiene leucemia en La Baronesa
En el capítulo 57 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) citó a sus dos hijas a la oficina. A ambas les pidió máxima discreción para que sus abuelos no se enteraran de la reunión y ellas, preocupadas, acudieron pensando que podría tratarse de algo sobre la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
Paula (Francisca Armstrong) creía que habían encontrado a su madre, pero Daniel (Francisco Reyes Cristi) le dijo que no, aumentando la inquietud.
El diagnóstico que Daniel escondía
"Daniel está enfermo", señaló Antonio ante la sorpresa de Emilia y Paula porque ellas creían que los exámenes que se hizo su hermano habían salido bien. "Necesitamos que se hagan un examen de compatibilidad genética con él", agregó el abogado.Ir a la siguiente nota
"Les dije eso porque yo no quería preocuparlas. Tengo leucemia", dijo Daniel.
La noticia las golpeó porque, ante la pérdida de su madre, ahora la vida de su propio hermano está en riesgo.Ve el capítulo en
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