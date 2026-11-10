"Vine a buscar explicaciones": Antonio confrontará a León por su paternidad en el capítulo 59 de La Baronesa

10 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 59 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) escuchará abrir la puerta del departamento y sabrá que León (César Caillet) regresó. Furioso, querrá confrontarlo, pero tendrá que reprimir su furia porque estará acompañado de Paula (Francisca Armstrong).

"Vine a buscar explicaciones", dirá el abogado, confundiendo al doctor Insulza.

La Baronesa / Mega

León tendrá que responder

Al no entender qué es lo que le pasa a Daniel (Francisco Reyes Cristi), Paula revelará que está enfermo de leucemia y necesita un trasplante.

Con los ojos enrojecidos de tanto llorar, Antonio le dirá a su amante: "Yo tenía la ilusión de ser donante y me sometí a un examen y, ¿sabes de lo que me enteré?".

León entonces alzará la vista, comprendiendo la situación. ¿León a sabiendas cambió el material genético de la inseminación artificial o cometió un grave error que ha callado por años?