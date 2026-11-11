"Qué machito": Faloon Larraguibel frenó en seco a Austin Palao tras polémico comentario sobre Noelia Márquez

11 nov. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel frenó en seco a Austin Palao y tuvieron un fuerte cara a cara.

Todo comenzó cuando el peruano se burló de la forma de pronunciar el inglés de su pareja y ella se enojó: "No me hace gracia, de mi acento no te vas a reír más, me voy a cabrear contigo y te voy a mandar a la mier... no te pases, me estás tocando los cojones".

Tras lo anterior, la expareja de Rai Cerda le dijo al cantante que su amiga no estaba sola y desató el conflicto: "¿Qué eres tú, una madrina o qué cosa, la abogada? No anda sola porque anda conmigo".

Volverías con tu ex? 2

Faloon Larraguibel defendió a Noelia Márquez

Igualmente, Faloon Larraguibel reiteró que ella iba a defender siempre a Noelia Márquez y Austin Palao la cuestionó: "Eso no lo decides tú, lo decido yo, eso fue muy de autoridad".

"Qué machito, eso fue muy de machito, controlador, deja de confundir los conceptos ¿Autoridad qué es?", lanzó de vuelta la comunicadora.

El cantante quiso poner un ejemplo y le preguntó a su compañera si ella era una autoridad en su casa, sin embargo, ella le expresó que eran dos situaciones diferentes y le aconsejó no seguir hablando: "No sigas porque entre más hablas, más te cag... más te estás enterrando solo, estás cavando el hoyo y metiéndote".