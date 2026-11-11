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"Qué machito": Faloon Larraguibel frenó en seco a Austin Palao tras polémico comentario sobre Noelia Márquez

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel frenó en seco a Austin Palao y tuvieron un fuerte cara a cara. 

Todo comenzó cuando el peruano se burló de la forma de pronunciar el inglés de su pareja y ella se enojó: "No me hace gracia, de mi acento no te vas a reír más, me voy a cabrear contigo y te voy a mandar a la mier... no te pases, me estás tocando los cojones".

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Tras lo anterior, la expareja de Rai Cerda le dijo al cantante que su amiga no estaba sola y desató el conflicto: "¿Qué eres tú, una madrina o qué cosa, la abogada? No anda sola porque anda conmigo".

Volverías con tu ex? 2

Faloon Larraguibel defendió a Noelia Márquez

Igualmente, Faloon Larraguibel reiteró que ella iba a defender siempre a Noelia Márquez y Austin Palao la cuestionó: "Eso no lo decides tú, lo decido yo, eso fue muy de autoridad".

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"Qué machito, eso fue muy de machito, controlador, deja de confundir los conceptos ¿Autoridad qué es?", lanzó de vuelta la comunicadora.

El cantante quiso poner un ejemplo y le preguntó a su compañera si ella era una autoridad en su casa, sin embargo, ella le expresó que eran dos situaciones diferentes y le aconsejó no seguir hablando: "No sigas porque entre más hablas, más te cag... más te estás enterrando solo, estás cavando el hoyo y metiéndote".

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