16 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 62 de La Baronesa, los hermanos Márquez se sentaron a la mesa para hablar con Antonio (Carlos Díaz), a la luz de la nueva información que recibieron en la clínica.

"Pasó que los exámenes arrojaron que efectivamente somos hermanos. Eso quiere decir que somos hijos del mismo padre... del mismo hombre", dijo Daniel (Francisco Reyes Cristi), pero la extraña reacción que tuvo Antonio les llamó la atención.

"¿Tú sabías?", preguntó Emilia (Octavia Bernasconi) con una aguda intuición.

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Un apoyo incondicional

Antonio estaba enterado porque León (César Caillet) se lo contó, pero no podía admitirlo frente a sus hijos. Solo les dijo que había pensado en esa posibilidad y por eso esta noticia no lo tomaba por sorpresa.

Conmovidos, los tres se acercaron al abogado para abrazarlo y darle apoyo en esta difícil situación.