17 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 63 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) tomó la decisión de dejar todo atrás y limar asperezas con León (César Caillet), luego de escuchar el consejo de Paula (Francisca Armstrong).

"La verdad es que yo vine para acá porque te quería pedir perdón. Me enojé mucho contigo por lo de Francesca y se me pasó la mano", señaló ante el médico, quien también hizo su mea culpa por traicionar la confianza de su ahijado.

El abrazo de un padre

De hecho, León aseguró que es capaz de hacer cualquier cosa por arreglar las cosas con Daniel.

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"Bueno, entonces, empieza por no maltratar a Francesca, por no actuar a mis espaldas, y empieza a verme como un adulto, por favor. (...) La Paula me dijo que ya sabes lo de mi enfermedad, y que mi papá biológico no es... Lo único que te pido es que me apoyes como siempre lo has hecho. Yo no quiero afligirte, pero te necesito más que nunca, tío", suplicó el chef.

León estrechó a Daniel entre sus brazos y, mientras lloraba, le aseguró que siempre estará para él.