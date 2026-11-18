"No quiero que mi hermano se muera": Emilia abrió su corazón con Javier en La Baronesa
En el capítulo 64 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) cruzó a zancadas la habitación de hotel para arrojar sobre la cama un maletín lleno de billetes.
Javier (Simón Pesutic) no entendía nada, hasta que su esposa le dijo que ya lo supo todo: el auto que le regaló era producto de una apuesta en el Clavel Rojo y ella se lo vendió de regreso a su legítimo dueño, tal como le hubiera gustado que sucediera con la casa de su abuela.
"Ya, a ver, Emilia, ¿sabes qué? Yo todo esto lo gano con mi trabajo y yo te regalé el auto con mi trabajo porque de eso vivo, del juego", le contestó Toledo, pero al poco andar se dio cuenta que ese estado de ánimo tan alterado poco tenía que ver con el convertible.Ir a la siguiente nota
Lo que realmente angustia a Emilia
La menor de los Márquez estaba angustiada y se tapaba la cara con las manos. Javier le pidió un voto de confianza para saber qué es lo que realmente le pasa.
Con dolor, Emilia reveló su gran pena: "No quiero que mi hermano se muera".Ve el capítulo en
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