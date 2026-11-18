18 nov. 2026 - 00:56 hrs.

En el avance del capítulo 94 de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba y Estefi Marquis tendrán un fuerte cruce que casi llegará a los golpes.

Y es que todo comenzará cuando la Guarén ingrese a la casona con una bolsa de ropa en sus manos y pidiendo la atención de todos los presentes.

En ese instante le dirá a Flavia Laos, ex de Austin Palao, si reconoce de quién es esto. La bolsa pasará a Estefi Marquis, la que preguntará si lo hace o no, mientras Bárbara le pedía que le devolviera eso.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

La tensa situación que tendrá Bárbara y Estefi

"Dámelo, dámelo", repetirá Bárbara, mientras que Estefi seguirá dichas palabras con un "no, no". Será ese momento donde Córdoba se lo quitará de las manos, lo que provocará un conflicto que escalará de a poco.

La situación quedará en empujones, pero al mismo tiempo Camila Nash y Faloon Larraguibel se enfrentarán.