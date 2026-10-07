Francesca se verá amedrentada y amenazada por León en el capítulo 38 de La Baronesa

07 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 38 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se verá enfrentada a un violento León (César Caillet).

Precisamente, León se encontrará con Francesca, instancia en la que ella preguntará al profesional de la salud las razones por las que él la está tratando tan mal.

Esto causará mucho enojo en León, quien la tomará por los brazos y la empujará contra la pared para decirle qué ocurre.

León amenazará a Francesca

"¿Así cómo?", preguntará León, a lo que ella dirá que "pesado, como insoportable; si yo te hice algo, o sea, dímelo de frente".

"Sé lo que está pasando entre tú y Daniel, y lo encuentro aberrante", afirmará León, ante la mirada atónita de Francesca.