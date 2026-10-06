"Si insistes en acercarte a su marido...": Daniel le dará un consejo a Clara en el capítulo 37 de La Baronesa

06 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 37 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) irá a la casa de Clara (Lorena Bosch) para conversar con su amiga y tantear el terreno. Al parecer, no sabe que Daniel (Francisco Reyes Cristi) la escuchó en secreto.

Primero hablarán del asunto de la bata en el departamento de León (César Caillet) y luego se referirán a los celos enfermizos de Andrea (Catalina Guerra) que más de un problema les ha traído.

"¿Te das cuenta? Es muy peligrosa Andrea", mencionará Clara.

La Baronesa / Mega

Daniel querrá a su familia unida

Daniel las estará espiando desde la puerta del dormitorio y esta vez sí saldrá para aconsejar a su madre: "(Andrea es) muy peligrosa y lo va a seguir siendo si insistes en acercarte a su marido, mamá".

¿Clara hará caso de las palabras de su hijo o querrá seguir viéndose con Samuel (Francisco Ossa) para explorar estos nuevos sentimientos que tiene?