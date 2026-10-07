"Estaba siendo sarcástico": Aurora salva una vez más a Antonio de los cuestionamientos de Clara en La Baronesa

07 oct. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se siente indignada por haber encontrado la bata que regaló a Antonio (Carlos Díaz) en la casa de León (César Caillet).

Y es que Clara no puede entender que la bata, que Antonio tanto había dicho que le gustaba, se encontraba en la casa de León y lo comenzó a encarar por esto.

Es en dicho momento donde Aurora (Loreto Valenzuela) apareció en escena para salvar a su hijo de este enfrentamiento.

La Baronesa / MEGA

Aurora salva a Antonio

"¿Usted sabía el tema de la bata?", pregunta Clara a Aurora, instante en donde la matriarca dice que "se pilla antes a un mentiroso que a un ladrón... Lo que pasa, Clarucha, es que esta bata Antonio la odió desde el momento uno que se la regalaste".

Esto toma por sorpresa a Clara, quien dice que a Antonio sí le gustaba. De todas formas, Aurora expresó que "él estaba siendo sarcástico, pero como eso no es lo tuyo, tú no lo entendiste... Yo le dije: "Dile la verdad", pero él no te quería herir y se comenzó a meter en una mentira que yo te dije que tarde o temprano te iban a pillar".

Ante esto, Antonio pidió disculpas a su esposa, dando por cerrado este capítulo gracias a Aurora, quien salió de la pieza llevándose a Clara y fulminando a su hijo con la mirada.