A muy poco de ser descubiertos: Andrea interrumpió el beso de Clara y Samuel en La Baronesa

05 oct. 2026 - 17:30 hrs.

En el capítulo 35 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) y Samuel (Francisco Ossa) se besaban apasionadamente cuando alguien tocó a la puerta. Ambos se asustaron de ser descubiertos, pero solo se trataba de una mucama del hotel.

No lograron estar tranquilos porque tocaron al timbre por segunda vez y ahora se trataba de Andrea (Catalina Guerra), quien no reaccionó bien al ver a ese par junto.

"¿Qué está haciendo esta mujer aquí contigo?", preguntó Andrea molesta.

La Baronesa / Mega

Su marido le explicó que ambos coordinaban temas de la organización del matrimonio, pero la respuesta no la dejó satifecha: "No había otro lugar, tenía que ser aquí, en la pieza de un hotel... ¡Los felicito a los dos! ¡Bravo!".

Muy incómoda, Clara se fue apenas tuvo oportunidad mientras se despedía en silencio de Samuel.