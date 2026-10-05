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A muy poco de ser descubiertos: Andrea interrumpió el beso de Clara y Samuel en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 35 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) y Samuel (Francisco Ossa) se besaban apasionadamente cuando alguien tocó a la puerta. Ambos se asustaron de ser descubiertos, pero solo se trataba de una mucama del hotel. 

No lograron estar tranquilos porque tocaron al timbre por segunda vez y ahora se trataba de Andrea (Catalina Guerra), quien no reaccionó bien al ver a ese par junto. 

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"¿Qué está haciendo esta mujer aquí contigo?", preguntó Andrea molesta. 

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Su marido le explicó que ambos coordinaban temas de la organización del matrimonio, pero la respuesta no la dejó satifecha: "No había otro lugar, tenía que ser aquí, en la pieza de un hotel... ¡Los felicito a los dos! ¡Bravo!"

Muy incómoda, Clara se fue apenas tuvo oportunidad mientras se despedía en silencio de Samuel. 

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