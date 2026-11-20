20 nov. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 66 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) recibió una llamada desde la clínica y acudió directamente a la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal). Emilia (Octavia Bernasconi) decidió acompañarlo porque esto podría ser importante y su deber era estar junto a su hermano.

"Qué bueno que que viniste acompañado, porque apareció un donante compatible. Hoy día mismo vamos a empezar con los preparativos para el trasplante, Daniel", comunicó el médico.

Un desconocido

Los Márquez se abrazaron con alegría tras enterarse de las buenas nuevas y de inmediato quisieron saber cómo es que había aparecido este donante. ¿Era de la lista de espera?

La Baronesa / Mega

"No, es un donante específico para tu caso. El donante quiso hacerse los exámenes específicamente para ti y, como resultó compatible, él pidió que su identidad se mantuviera anónima y, bueno, eso se respeta", señaló Labra.

La sospecha era obvia. ¿Quién más podría ser compatible con él que su desconocido padre biológico? Por eso, Daniel quiso que su doctor le confirmara al menos si se trataba de su papá.