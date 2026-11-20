20 nov. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 66 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) ahora tiene nuevos antecedentes de la vida de Clara (Lorena Bosch) y empezó a averiguar qué pensaban de ella los hombres que se relacionaron con la desaparecida.

Al primero que le preguntó fue a Samuel (Francisco Ossa), que intentó descifrar qué significaba él para Clara.

"Me dijo que sentía cosas por mí que que nunca había sentido. Que cada vez que me veía, sentía una una explosión por dentro y que quería dejar de sentirlo", confesó Toledo.

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Pero había algo más. El fiscal creyó que esos sentimientos podrían ser algo más que un enamoramiento y Samuel reflexionó sobre la personalidad de esta mujer que lo encandiló: "A pesar de su edad, ella era muy inocente, como como si nunca hubiese experimentado nada".

Andrea (Catalina Guerra) escuchó toda la conversación detrás de la escalera y se sintió fatal al saber lo que pensaba su marido de Clara.