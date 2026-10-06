"Mi mamá se está metiendo con Samuel": León se enteró de la infidelidad de Clara en La Baronesa

06 oct. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 36 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) no se sintió capaz de cargar con el peso de un secreto por sí mismo y buscó a León (César Caillet), quien siempre ha sido una figura de confianza para él y sus hermanas.

"A ver, yo necesito que tú me prometas que esto que te voy a decir no se lo puedes decir a nadie, pero sobre todo a mi papá", le pidió al médico antes de revelar cualquier cosa.

La gran revelación

Luego de obtener su juramento, Daniel se dio algunas vueltas porque no sabía cómo abordar este tema y despertó mayor preocupación en el doctor.

La Baronesa / Mega

"Tú te enteraste de algo grave, yo no se lo puedo contar a nadie, especialmente a tu papá y tampoco te puedo preguntar cómo tú te enteraste de esto. Ok, dime de qué te enteraste entonces", instó León.

"Esto que te voy a decir, tú no me preguntes cómo yo lo supe. Mi mamá... mi mamá se está metiendo con Samuel", le confidenció el chef, sin saber que él es el más interesado en que el matrimonio de Clara (Lorena Bosch) y Antonio (Carlos Díaz) se termine.