La Baronesa - Capítulo 36: Alguien no sabe guardar secretos

06 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) confrontó a Francesca (Katyna Huberman) por alentar a su madre a vivir una aventura y salió muy confundido, sin saber qué hacer.

Finalmente decidió recurrir a León (César Caillet) porque su padrino desde siempre ha sido el confidente de sus problemas. A él le contó del beso entre Clara (Lorena Bosch) y Samuel (Francisco Ossa), aunque no quería revelar la manera en que se enteró de todo.

El doctor Insulza no es ingenuo y logró sacarle la verdad a Daniel: escuchó la revelación de su madre porque estaba escondido en el dormitorio de Francesca. Ellos dos tienen una relación.

La Baronesa / Mega

La bata

Andrea (Catalina Guerra) se presentó en casa de los Márquez para devolver la bata que se llevó del departamento de León. Clara reconoció la prenda como una bata traída de Italia que ella misma le había regalado a Antonio (Carlos Díaz).

Antonio vio la prenda sobre la cama y no supo cómo explicarle a su esposa lo que había pasado.