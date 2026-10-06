Sin un pelo de tonto: León logró que Daniel admitiera su relación con Francesca en La Baronesa

06 oct. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 36 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) le contó a León (César Caillet) sobre el affaire de su madre con Samuel (Francisco Ossa), pero se negaba a revelar cómo fue que se enteró.

Luego mencionó que estaba escondido en el dormitorio de Francesca (Katyna Huberman) y comenzó a despertar preguntas en el doctor Insulza: ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué tenía que ocultarse de su propia madre si no estaba haciendo nada malo?

Francesca, una traidora

"A ver, tú estabas escondido por una razón que desconozco en la casa de Francesca. Cuando llega tu mamá, Francesca no delata tu presencia, no le dice a tu mamá que tú estás ahí por una razón que tampoco entiendo, y esa es la forma en que tú te enteras de la confesión de tu mamá. Todo esto convertiría a Francesca en una traidora, ¿no?", dijo el médico.

La Baronesa / Mega

Daniel se esforzó en proteger a Francesca de cualquier cuestionamiento, pero finalmente se vio obligado a confesar la verdad.

"Francesca y yo tenemos una relación", admitió Daniel.