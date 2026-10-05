¡Lo escuchó todo! Daniel quedó en shock al enterarse de la infidelidad de Clara en La Baronesa
En el capítulo 35 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) compartían en la cama cuando Clara (Lorena Bosch) llamó a la puerta de su amiga.
La esposa de Antonio (Carlos Díaz) necesitaba con urgencia de Francesca porque había hecho algo que necesitaba compartir con su única confidente.
Cuando la terapeuta la hizo pasar, Clara quiso asegurarse de que estaban solas antes de hablar. "Nos dimos un beso. Samuel y yo nos dimos un beso. No sé cómo pasó... estábamos muy cerca y nos empezamos a dar besos", reveló emocionada mientras Daniel escuchaba todo desde el dormitorio.Ir a la siguiente nota
Fran está entre la espada y la pared
El chef estaba impactado por el comportamiento de su madre, pero tuvo que reprimir sus ganas de salir a confrontarla.
Por su parte, Francesca escuchaba con incomodidad a su amiga. "¿A ti qué te pasa, Fran? ¿No fuiste tú acaso la que me dijiste que tenía que descubrir qué era lo que me pasaba con Samuel?", inquirió Clara.Ve el capítulo en
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