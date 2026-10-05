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¡Lo escuchó todo! Daniel quedó en shock al enterarse de la infidelidad de Clara en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 35 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) compartían en la cama cuando Clara (Lorena Bosch) llamó a la puerta de su amiga. 

La esposa de Antonio (Carlos Díaz) necesitaba con urgencia de Francesca porque había hecho algo que necesitaba compartir con su única confidente.

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Cuando la terapeuta la hizo pasar, Clara quiso asegurarse de que estaban solas antes de hablar. "Nos dimos un beso. Samuel y yo nos dimos un beso. No sé cómo pasó... estábamos muy cerca y nos empezamos a dar besos", reveló emocionada mientras Daniel escuchaba todo desde el dormitorio. 

La Baronesa / Mega
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Fran está entre la espada y la pared

El chef estaba impactado por el comportamiento de su madre, pero tuvo que reprimir sus ganas de salir a confrontarla. 

Por su parte, Francesca escuchaba con incomodidad a su amiga. "¿A ti qué te pasa, Fran? ¿No fuiste tú acaso la que me dijiste que tenía que descubrir qué era lo que me pasaba con Samuel?", inquirió Clara. 

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