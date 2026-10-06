Antonio no supo cómo explicar que su bata estuviera en el departamento de León en La Baronesa
En el capítulo 36 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) fue a casa de los Márquez para entregar la bata que se llevó del departamento de León (César Caillet).
"Mis hijos me fueron a buscar, me sacaron rápidamente de ahí con esto puesto, entonces, yo quería que se lo devolvieran a León de mi parte. Yo creo que él no me quiere ver ni en pintura y no quiero quedar, aparte de loca, como ladrona, ¿no?", le dijo a Clara (Lorena Bosch) y Aurora (Loreto Valenzuela).
Clara recibió la prenda y la reconoció al instante. Era una bata de seda que ella misma le regaló a Antonio (Carlos Díaz). Es imposible que hubiera otra igual porque una amiga suya la trajo exclusivamente desde Italia.Ir a la siguiente nota
La pregunta que desarmó a Antonio
Clara dejó la bata sobre la cama del dormitorio y Antonio la encontró. "La trajo Andrea, sí, la usó en la casa de León. La trajo para que nosotros se la devolvamos... Me dijiste que lo habías perdido en un viaje. ¿entonces?", cuestionó ella.
Antonio se quedó sin palabras porque no tenía una excusa para justificar que una prenda tan íntima estuviera en el departamento de su mejor amigo.Ve el capítulo en
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