Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 1: Kuala Lumpur

03 oct. 2026 - 19:10 hrs.

En este primer capítulo de la sexta temporada de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena se trasladaron hasta Kuala Lumpur, la capital de Malasia.

La primera actividad en la ciudad donde el futuro abraza lo sagrado fueron las Torres Petronas. Estas dos gigantes torres de acero y cristal, con sus impresionantes 452 metros de altura y 88 pisos, ostentan el título de las torres gemelas más altas del mundo.

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Las maravillas de Kuala Lumpur

Luego, fueron hasta Theam Houn, un templo de seis niveles dedicados a pura tradición china con dragones dorados, columnas doradas y miles de faroles rojos que contrastan con los modernos rascacielos.

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En este centro espiritual chino se reunieron con Sebastián y Natalia, una pareja de chilenos cuya misión es casarse en todos los países del mundo.

Posteriormente, Dani Urrizola y César Norambuena fueron hasta el centro de la ciudad, donde la vida nocturna y las marcas de lujo predominan.

El recorrido lo continuaron en Batu Caves, el santuario hindú más importante fuera de la India y que se ubica a pocos kilómetros del centro. Se trata de un complejo de cuevas de piedra caliza con más de 400 millones de años de historia y custodiado por una gigantesca estatua dorada del dios Murugan.

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