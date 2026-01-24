Viajando Ando - Temporada 5 - Capítulo 12: Pipa

24 en. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena se trasladaron hasta el nordeste de Brasil, a la localidad de Pipa, uno de los destinos favoritos de los chilenos.

El primer panorama que hicieron fue visitar la praia do madeiro, donde junto a una chilena hicieron una clase de surf y conocieron las hermosas aguas cristalinas y los potentes acantilados rojizos.

Tras lo anterior, decidieron ir a conocer la noche de Pipa, donde gozaron de ricos platillos, pero tambien disfrutaron de música típica y bailaron forró.

Al otro día, Dani Urrizola y César Norambuena se subieron a un buggy y llegaron a un mirador natural de piedra roja, donde también había una playa con piscinas naturales.

Un momento divertido fue cuando tuvieron que subir, con el vehículo, a una balsa para poder cruzar el río y conocer "el caribe del nordeste".

Finalmente, protagonizaron una entretenida travesía y lograron acercarse a los delfines en una playa bastante particular.

