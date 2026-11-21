21 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena emprendieron un fascinante viaje a Malta, la isla más cinematográfica y sorprendente del Mediterráneo.

La primera parada fue Golden Bay, una playa ubicada en la costa noroeste y famosa por su arena dorada y su ambiente relajado. Tras ello, fueron hasta Paradise Bay, un rincón escondido que se ha categorizado como la mejor playa del país.

Luego, se trasladaron hasta Popeye Village, donde se filmó la película de Popeye. Se trata de un pueblo que fue construido para la cinta cinematográfica que sigue en pie hasta la actualidad y transformarlo en un parque temático.

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Posteriormente, Dani y César dejaron las playas para asistir a la capital de Malta, La Valletta, donde se reunieron con un grupo de chilenos: Estrella, Sebastián, José, Begoña, Camila y Alin.

La aventura la siguieron en Café del Mar, uno de los clubes más exclusivos de Malta y que sorprende con sus fiestas.

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