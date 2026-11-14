Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 6: El fascinante viaje a Hanoi, Vietnam

14 nov. 2026 - 17:44 hrs.

En un nuevo capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena emprenden un fascinante viaje hasta Hanoi, la vibrante capital de Vietnam, para descubrir los encantos de una ciudad donde la historia, las tradiciones y la modernidad conviven a cada paso.

Junto a Patricio, un chileno radicado en el país asiático, los conductores conocerán de cerca la vida cotidiana de sus habitantes, sus costumbres, creencias religiosas y los contrastes culturales que hacen de este destino un lugar único.

El recorrido irá por el laberíntico casco histórico de Hanoi, sus concurridas calles y una de sus atracciones más sorprendentes: el famoso tren que atraviesa sectores residenciales pasando a centímetros de las viviendas y los turistas.

La experiencia también incluirá una visita a una tradicional casa vietnamita, donde conocerán el antiguo arte de confeccionar los emblemáticos sombreros de paja y compartirán un auténtico banquete casero, acercándose a los sabores y tradiciones de esta cultura.

Finalmente, la aventura llevará a Dani y César a descubrir tres maravillas del sudeste asiático, en un recorrido donde la espiritualidad y la naturaleza se encuentran. Un viaje imperdible para conocer Hanoi y dejarse sorprender por el alma histórica de Vietnam.

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