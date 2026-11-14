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BÁRBARA GRITA A MARISOL MEGA

"No te quiero ver": Así descubrió Bárbara que Marisol era la persona misteriosa en Prohibida Obsesión

  • Por Matías Rivera

Esta semana se vivió uno de los momentos más complejos y difíciles de ver en Prohibida Obsesión, y es que Bárbara (Fernanda Finsterbusch) descubrió a la persona que enviaba correos electrónicos a Luciano (Diego Muñoz). 

Precisamente, la joven decidió investigar por su cuenta a la persona que estaba chantajeando a Luciano, ya que no dejaría que su "relación" con él se acabara por un o una tercera de la que no conocía su identidad. 

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Es así como Bárbara logra ubicar el lugar desde el que salieron los amenazantes mensajes hacia Luciano. 

Marisol y Bárbara
Prohibida Obsesión / MEGA

Así descubrió Bárbara a la misteriosa persona

Una vez identificado el lugar, Bárbara acudió presencialmente a este y pidió acceso a las cámaras del cyber para ver los registros y hacerlos calzar con la hora en la que llegaron los correos. 

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Es así como logra identificar a Marisol (Florencia Crino) en el lugar de los hechos, dejándola como la gran responsable de esta compleja situación. 

A raíz de esto, Bárbara confronta a su amiga de muy mala manera, alejándola e incluso burlándose del hecho de que Marisol lleva años enamorada de ella y, aunque sabe que no pasará nada entre ambas, sigue a su lado. 

"No te quiero ver más en mi vida", cerró Bárbaba dicha conversación, mientras Marisol se sumía en el llanto.

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