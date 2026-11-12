"¿Por qué no lo intentamos?": Valentina querrá volver con Juan de Dios en el capítulo 222 de RDS

12 nov. 2026 - 22:26 hrs.

En el avance del capítulo 222 de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) querrá aclarar las cosas con Valentina (Mariana Derderian), después de la sarta de mentiras que le contó a Matilde (Ignacia Baeza) para arruinar su relación.

Pero su ex, en lugar de admitir su culpa y dejarlo en paz, le hará una propuesta.

"Nosotros tenemos dos hijos preciosos, tenemos una familia increíble. Además, yo me muero de la lata de conocer a alguien nuevo", dirá, sin importar que Juan de Dios esté actualmente en pareja.

Reunión de Superados / Mega

Así, se olvidará del conflicto que causó y pedirá un borrón y cuenta nueva para los dos: "¿Por qué no mejor lo intentamos? ¿Por qué no mejor no nos damos una segunda oportunidad?".

¿Qué le responderá Juan de Dios? ¿Valentina parará su juego o insistirá en quedarse con su ex sin importar las consecuencias?