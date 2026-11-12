"¿Por qué no lo intentamos?": Valentina querrá volver con Juan de Dios en el capítulo 222 de RDS
En el avance del capítulo 222 de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) querrá aclarar las cosas con Valentina (Mariana Derderian), después de la sarta de mentiras que le contó a Matilde (Ignacia Baeza) para arruinar su relación.
Pero su ex, en lugar de admitir su culpa y dejarlo en paz, le hará una propuesta.
"Nosotros tenemos dos hijos preciosos, tenemos una familia increíble. Además, yo me muero de la lata de conocer a alguien nuevo", dirá, sin importar que Juan de Dios esté actualmente en pareja.Ir a la siguiente nota
Así, se olvidará del conflicto que causó y pedirá un borrón y cuenta nueva para los dos: "¿Por qué no mejor lo intentamos? ¿Por qué no mejor no nos damos una segunda oportunidad?".
¿Qué le responderá Juan de Dios? ¿Valentina parará su juego o insistirá en quedarse con su ex sin importar las consecuencias?Ve el capítulo en