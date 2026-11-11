"No sabes cuánto te esperé": Josefa se emocionará al abrazar a su hijo en el capítulo 221 de RDS

11 nov. 2026 - 22:20 hrs.

En el avance del capítulo 221 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) se recuperará de su estado crítico y por fin podrá reencontrarse con su bebé.

Una enfermera le entregará a Carlitos, quien debió pasar tiempo en la incubadora por su prematuro nacimiento, y la sexóloga no podrá más de felicidad porque cumple un sueño largamente anhelado.

Emocionada, lo sostendrá en su pecho y se presentará mientras suspira de alivio porque todo salió bien: "Hola, hijo, soy tu mamá. No sabes cuánto tiempo te esperé".

Reunión de Superados / Mega

Una nueva etapa

La enfermera también estará enternecida ante este momento.

De ahora en adelante, Josefa tendrá un hijo a su lado que ya cuenta con el apoyo de Domingo (Beltrán Izquierdo), Manuel (Mario Horton) y, sorprendentemente, Matilde (Ignacia Baeza).