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"No sabes cuánto te esperé": Josefa se emocionará al abrazar a su hijo en el capítulo 221 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 221 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) se recuperará de su estado crítico y por fin podrá reencontrarse con su bebé. 

Una enfermera le entregará a Carlitos, quien debió pasar tiempo en la incubadora por su prematuro nacimiento, y la sexóloga no podrá más de felicidad porque cumple un sueño largamente anhelado. 

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Emocionada, lo sostendrá en su pecho y se presentará mientras suspira de alivio porque todo salió bien: "Hola, hijo, soy tu mamá. No sabes cuánto tiempo te esperé".

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Una nueva etapa

La enfermera también estará enternecida ante este momento. 

De ahora en adelante, Josefa tendrá un hijo a su lado que ya cuenta con el apoyo de Domingo (Beltrán Izquierdo), Manuel (Mario Horton) y, sorprendentemente, Matilde (Ignacia Baeza).

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