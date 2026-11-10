Reunión de Superados - Capítulo 219: Josefa revive su peor miedo
En este capítulo de Reunión de Superados, la fiesta de disfraces de Tere (Elisa Zulueta) tuvo varias sorpresas. Entre ellas, Jaime (Francisco Reyes) intentó colarse pese a no ser invitado y fue expulsado frente a todos por su hija.
Tozudo como siempre, el empresario no se rindió y usó otro disfraz con una máscara para pasar desapercibido entre la gente y, escondido, fue testigo directo de cómo Tomás (Gabriel Urzúa) hacía una entrada triunfal, cantándole una serenata a Tere que limó cualquier aspereza en su relación.
Josefa está grave
Josefa (Luz Valdivieso) se preparaba para dormir cuando un fuerte dolor la alertó. Se examinó y confirmó con horror que estaba sangrando.Ir a la siguiente nota
Una ambulancia la llevó a urgencias porque su situación era grave. Había perdido mucha sangre y su parto se adelantó.
Matilde (Ignacia Baeza) y Manuel (Mario Horton) la acompañaron a la clínica y fueron los primeros en saber su diagnóstico: un shock hipovolémico la tiene al borde de la muerte tanto a ella como a su bebé.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 218: El quiebre con Juan de Dios
-
Reunión de Superados - Capítulo 217: El secreto de Beltrán
-
Reunión de Superados - Capítulo 216: Tomás llegó a su límite
-
Reunión de Superados - Capítulo 215: La revelación de Valentina
-
Reunión de Superados - Capítulo 214: Tortu tiene el corazón dividido
-
Reunión de Superados - Capítulo 213: La jueza resuelve quién se queda con la tuición