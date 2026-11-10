Reunión de Superados - Capítulo 219: Josefa revive su peor miedo

10 nov. 2026 - 22:12 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, la fiesta de disfraces de Tere (Elisa Zulueta) tuvo varias sorpresas. Entre ellas, Jaime (Francisco Reyes) intentó colarse pese a no ser invitado y fue expulsado frente a todos por su hija.

Tozudo como siempre, el empresario no se rindió y usó otro disfraz con una máscara para pasar desapercibido entre la gente y, escondido, fue testigo directo de cómo Tomás (Gabriel Urzúa) hacía una entrada triunfal, cantándole una serenata a Tere que limó cualquier aspereza en su relación.

Reunión de Superados / Mega

Josefa está grave

Josefa (Luz Valdivieso) se preparaba para dormir cuando un fuerte dolor la alertó. Se examinó y confirmó con horror que estaba sangrando.

Una ambulancia la llevó a urgencias porque su situación era grave. Había perdido mucha sangre y su parto se adelantó.

Matilde (Ignacia Baeza) y Manuel (Mario Horton) la acompañaron a la clínica y fueron los primeros en saber su diagnóstico: un shock hipovolémico la tiene al borde de la muerte tanto a ella como a su bebé.