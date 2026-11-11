Reunión de Superados - Capítulo 220: El nacimiento de Carlitos

11 nov. 2026 - 22:13 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) tuvo una cesárea de emergencia que la tuvo al borde de la muerte. La pérdida de sangre la afectaron tanto a ella como a su bebé, quien necesitó ser reanimado y llevado a una incubadora.

Como su madre aún seguía en estado crítico, el pequeño Carlitos recibió dos visitas en sus primeros minutos de vida: Manuel (Mario Horton) y Matilde (Ignacia Baeza).

El primero recordó a su amigo, mientras que Matilde olvidó cualquier rencor pasado y acogió al recién nacido con la promesa de estar a su lado siempre.

Reunión de Superados / Mega

Javiera no olvida a Manuel

Ante los cuestionamientos de Ema (Constanza Mackenna), Javiera finalmente explotó y dejó entrever que su corazón no olvida a Manuel por más que lo intente.

"¡No es fácil! ¿Tú crees que yo no me he preguntado la misma cuestión si tengo cinco cabros chicos? (...) ¿O no me pregunto por qué lo sigo mirando como lo miro si lo único que he intentado es dejarlo ir? No tengo respuesta", gritó harta.