"No me va a humillar nunca más": Tomás le dará un puñetazo a Jaime en el capítulo 220 de RDS

11 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 220 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) se sacará la máscara y confrontará directamente a Tomás (Gabriel Urzúa) una vez se termine la fiesta de disfraces.

Afuera de la casa de su hija, el profesor sacará la voz. Los tiempos en que quería agradarle al padre de su polola se terminaron y cambiará el discurso por uno mucho más confrontacional: "No me va a humillar nunca más. ¡Nunca más!".

"A ver, ¿qué me vas a hacer?", le contestará Astaburuaga con ganas de pelea.

Reunión de Superados / Mega

Medidas drásticas contra Jaime

El consejo de miss Nancy (Paulina Hunt) resonará en Tomás: Jaime solo conoce la ley del más fuerte y si quiere estar con Tere, debe demostrar con hechos que no se va a dejar intimidar por el empresario, que siempre ha barrido con los pretendientes de su hija.

Así, Tomás dejará de lado su veta pacifista y le dará un certero puñetazo a Jaime, tirándolo al suelo.